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Сегодня, 09:19

Мбаппе обратился к Буффону: «Было честью пересечься с вашей легендарной карьерой»

Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в 45 лет
Мария Гусева
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к итальянскому голкиперу Джанлуиджи Буффону, который объявил о завершении карьеры.

Футболисты вместе выступали за парижский клуб в сезоне-2018/19.

«Для меня было огромной честью иметь возможность встретиться с вами и пересечься с вашей легендарной карьерой. Золотой человек с ценными советами, которые я сохраню на всю жизнь. Доброго пути и огромное спасибо», — написал Мбаппе в Twitter.

Голкипер 10 раз выигрывал чемпионат Италии с «Ювентусом», 5 раз Кубок страны и 6 раз Суперкубок, с «ПСЖ» — чемпионат Франции-2018/19 и Суперкубок.

За сборную Италии Буффон играл с 1997 года. С национальной командой голкипер становился чемпионом мира (2006).

Джанлуиджи Буффон
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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