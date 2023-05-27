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Сегодня, 09:01

Мбаппе получит от «ПСЖ» 90 миллионов евро, если летом не покинет клуб. Игрок намерен остаться

Сергей Разин
корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе получит 90 миллионов евро, если останется в парижском клубе, сообщает RMC Sport.

По информации источника, сам 24-летний француз доволен направлением развития проекта и не планирует уходить из команды. При этом ранее сообщалось, что Мбаппе не стал активировать опцию продления контракта на сезон-2024/25, что позволит ему стать свободным агентом.

В текущем сезоне Мбаппе провел 40 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 9 результативными передачами.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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