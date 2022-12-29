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Сегодня, 22:27

«Король футбола» ушел от нас, но его величие никогда не будет забыто». Мбаппе простился с Пеле

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе простился с трехкратным чемпионом мира по футболу Пеле, который скончался 29 декабря.

«Король футбола» ушел от нас, но его величие никогда не будет забыто. Покойся с миром», — написал Мбаппе в Twitter.

В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

На ЧМ-2022 Мбаппе догнал Пеле по количеству голов на чемпионатах мира — по 12.

Килиан Мбаппе
Пеле
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