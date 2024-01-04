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Франция

Сегодня, 07:25

Мбаппе — о своем будущем: «Я не принял еще решение»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кильян Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после победы над «Тулузой» (2:0) в Суперкубке Франции-2023 ответил на вопрос о своем будущем.

«Мое будущее? Я не принял еще решение. В 2022 году я не знал своего окончательного решения до мая. На этот раз, если бы я знал, чем хочу заниматься, я бы не позволил затягивать с решением. Это не имело бы смысла», — приводит AS слова Мбаппе.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение фрацузскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за парижан во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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