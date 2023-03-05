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Франция

Сегодня, 01:10

Месси набрал 1000 очков в клубной карьере по системе «гол+пас»

Сергей Разин
корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси отметился голом в матче 26-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (4:2).

Таким образом, на счету 35-летнего аргентинца в клубной карьере теперь 1000 очков по системе «гол+пас». За «Барселону» и «ПСЖ» форвард в общей сложности провел 841 матч, в которых забил 701 гол и сделал 299 передач.

Месси стал лучшим игроком мира 2022 года. В тройку также попали нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе и его соотечественник — форвард «Реала» Карим Бензема.

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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