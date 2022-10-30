Гол Головина помог «Монако» победить «Анже»

Сегодня, 18:53
«Монако» на своем поле победил «Анже» в матче 13-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.
Второй мяч в этой встрече забил российский полузащитник Александр Головин, который начал матч в запасе и вышел на замену на 55-й минуте встречи.
Автором победного мячи стал вингер Брель Эмболо.
«Монако» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Анже» потерпел пятое поражение подряд и остается на последнем, 20-м месте (8 очков).
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