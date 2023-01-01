Гол Головина принес «Монако» победу над «Брестом»

«Монако» на своем поле победил «Брест» со счетом 1:0 в матче 17-го тура чемпионата Франции.

Автором победного мяча стал российский полузащитник Александр Головин, который отличился на 55-й минуте встречи.

Таким образом, россиянин делает результативное действие в пятом матче подряд за «Монако» в чемпионате Франции.

Головин вышел в основном составе и был заменен на 79-й минуте матча.

«Монако» выиграл четыре из последних пяти матчей: команда набрала 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Брест» остается на 17-й строчке в лиге 1 (13 очков).