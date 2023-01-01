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Франция

Сегодня, 18:56

Гол Головина принес «Монако» победу над «Брестом»

Иван Шитик
Корреспондент
1 января. «Монако» — «Брест» — 1:0.
Фото AFP
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«Монако» на своем поле победил «Брест» со счетом 1:0 в матче 17-го тура чемпионата Франции.

Автором победного мяча стал российский полузащитник Александр Головин, который отличился на 55-й минуте встречи.

Таким образом, россиянин делает результативное действие в пятом матче подряд за «Монако» в чемпионате Франции.

Головин вышел в основном составе и был заменен на 79-й минуте матча.

«Монако» выиграл четыре из последних пяти матчей: команда набрала 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Брест» остается на 17-й строчке в лиге 1 (13 очков).

Франция. Лига 1. 17-й тур
01 янв, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:0
Брест

Александр Головин
ФК Брест
ФК Монако
1
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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