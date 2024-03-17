Голевая передача Головина не помогла «Монако» обыграть «Лорьян»

«Монако» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции не смог обыграть «Лорьян» — 2:2.

На 1-й минуте матча защитник хозяев Вильфрид Синго забил гол в свои ворота. На 27-й минут защитник гостей Формоз Менди также отличился автоголом. На 60-й минуте Юссуф Фофана после точной передачи российского полузащитника Александра Головина забил второй гол «Монако».

На 90+5-й минуте Тьемуэ Бакайоко сравнял счет в матче и спас «Лорьян» от поражения.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице лиги 1, набрав 46 очков за 26 матчей. «Лорьян» находится на 15-м месте, имея в активе 26 очков.

В пареллельном матче чемпионата Франции «Реймс» дома обыграл «Метц» — 2:1.

Команда победителей располагаестя на 8-м месте в турнирной таблице лиги 1, набрав 38 очков. «Метц» (23) идет на 17-й строчке.