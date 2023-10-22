Видеотрансляция матча чемпионата Франции «Монако» — «Метц» начнется в 18.05 во «ВКонтакте»

22 октября «Монако» на своем поле сыграет против «Метца» в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу. Воскресная встреча пройдет на стадионе «Луи II». Начало — в 18.05 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Монако» — «Метц» доступны в матч-центре «СЭ».

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Монако» — «Метц» можно с помощью соцсети «ВКонтакте».

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел семь матчей за команду, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«Монако» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Метц» располагается на 16-й строчке с 8 баллами.

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