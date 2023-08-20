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Сегодня, 22:01

«Монако» Головина одержал победу над «Страсбуром»

Алина Савинова
ФК «Монако».
Фото AFP
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«Монако» обыграл «Страсбур» в матче 2-го тура лиги 1 — 3:0.

Победу монегаскам принесли дубль Такуми Минамино и гол Виссама Бен Йеддера.

Россиянин Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и не отметился результативными действиями. На 35-й минуте встречи он получил желтую карточку за грубую игру.

После этой игры «Монако» с 6 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Страсбур» расположился на 10-й строчке, набрав 3 очка.

В следующем туре команда Головина сыграет против «Нанта», а «Страсбур» встретится с «Тулузой».

Франция. Лига 1. 2-й тур
20 авг, 20:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:0
Страсбур

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Страсбур
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 2 2 0 0 7-2 6
2
 Брест 2 2 0 0 5-3 6
3
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
4
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
5
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
6
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
7
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
8
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
10
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
15
 Нант 2 0 0 2 1-4 0
16
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 22:00
Метц – Марсель
 2 : 2
19.08 20:00
Лион – Монпелье
 1 : 4
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 1 : 1
20.08 14:00
Лилль – Нант
 2 : 0
20.08 16:00
Гавр – Брест
 1 : 2
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 1 : 1
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 2 : 0
20.08 20:00
Монако – Страсбур
 3 : 0
20.08 21:45
Ланс – Ренн
 - : -
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Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче со «Страсбуром»