«Монако» Головина одержал победу над «Страсбуром»

Сегодня, 22:01
«Монако» обыграл «Страсбур» в матче 2-го тура лиги 1 — 3:0.
Победу монегаскам принесли дубль Такуми Минамино и гол Виссама Бен Йеддера.
Россиянин Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и не отметился результативными действиями. На 35-й минуте встречи он получил желтую карточку за грубую игру.
После этой игры «Монако» с 6 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Страсбур» расположился на 10-й строчке, набрав 3 очка.
В следующем туре команда Головина сыграет против «Нанта», а «Страсбур» встретится с «Тулузой».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|2
|2
|0
|0
|7-2
|6
|
2
|Брест
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
4
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Монпелье
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Страсбур
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
8
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
9
|Реймс
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Лорьян
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
12
|ПСЖ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Гавр
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Метц
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|
15
|Нант
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
17
|Клермон Фут
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
18
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|18.08
|22:00
|
Метц – Марсель
|2 : 2
|19.08
|20:00
|
Лион – Монпелье
|1 : 4
|19.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|1 : 1
|20.08
|14:00
|
Лилль – Нант
|2 : 0
|20.08
|16:00
|
Гавр – Брест
|1 : 2
|20.08
|16:00
|
Лорьян – Ницца
|1 : 1
|20.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|2 : 0
|20.08
|20:00
|
Монако – Страсбур
|3 : 0
|20.08
|21:45
|
Ланс – Ренн
|- : -