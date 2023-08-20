«Монако» Головина одержал победу над «Страсбуром»

«Монако» обыграл «Страсбур» в матче 2-го тура лиги 1 — 3:0.

Победу монегаскам принесли дубль Такуми Минамино и гол Виссама Бен Йеддера.

Россиянин Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и не отметился результативными действиями. На 35-й минуте встречи он получил желтую карточку за грубую игру.

После этой игры «Монако» с 6 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Страсбур» расположился на 10-й строчке, набрав 3 очка.

В следующем туре команда Головина сыграет против «Нанта», а «Страсбур» встретится с «Тулузой».