Головин и Малиновский обнялись после матча «Монако» и «Марселя»

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Во время матча 20-го тура лиги 1 «Марселя» с «Монако» (1:1) украинский игрок Руслан Малиновский обнял Александра Головина в качестве жеста приветствия, сообщает ИА REGNUM.
После встречи многие журналисты назвали этот поступок странным. Малиновский отказался комментировать свои объятия с россиянином.
Ранее украинские спортсмены не раз подвергались критике за совместные фотографии с российскими спортсменами.
Малиновский был одноклубником российского полузащитника Алексея Миранчука, с которым украинец вместе играл в «Аталанте».