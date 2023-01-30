Головин и Малиновский обнялись после матча «Монако» и «Марселя»

Во время матча 20-го тура лиги 1 «Марселя» с «Монако» (1:1) украинский игрок Руслан Малиновский обнял Александра Головина в качестве жеста приветствия, сообщает ИА REGNUM.

После встречи многие журналисты назвали этот поступок странным. Малиновский отказался комментировать свои объятия с россиянином.

Ранее украинские спортсмены не раз подвергались критике за совместные фотографии с российскими спортсменами.

Малиновский был одноклубником российского полузащитника Алексея Миранчука, с которым украинец вместе играл в «Аталанте».