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Франция

Сегодня, 18:56

Гол и передача Николсона принесли «Клермону» победу над «Нантом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Шамар Николсон.
Фото AFP
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«Клермон» на выезде одержал победу над «Нантом» в матче 18-го тура французской лиги 1 — 2:1.

Счет на 29-й минуте открыл форвард гостей Шамар Николсон. Ямаец выступает за французский клуб на правах аренды из «Спартака». «Нант» отыгрался благодаря голу Флорана Молле на 47-й минуте.

Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве — красную карточку на 73-й минуте получил Бени Траоре.

Победный гол «Клермона» на 89-й минуте забил Джим Аллевина. Голевую передачу ему отдал Николсон.

Франция. Лига 1. 18-й тур
14 янв, 17:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:2
Клермон Фут

В параллельных матчах «Брест» дома обыграл «Монпелье» (2:0), а «Тулуза» в гостях в большинстве одержала победу над «Метцем» (1:0).

Франция. Лига 1. 18-й тур
14 янв, 17:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
2:0
Монпелье
Франция. Лига 1. 18-й тур
14 янв, 17:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
0:1
Тулуза

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Брест
ФК Клермон Фут
ФК Метц
ФК Монпелье
ФК Нант
ФК Тулуза
Шамар Николсон
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