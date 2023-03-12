«Ницца» сыграла вничью с «Нантом» в матче лиги 1

Сегодня, 18:56
«Ницца» в гостях обыграла «Нант» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 2:2.
В составе хозяев отличился Мусса Сиссоко и Мостафа Мохамед.
За «Ниццу» забили Терем Моффи и Юссуф Ндайшимие.
«Нант» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице лиги 1, набрав 29 очков за 27 матчей.
«Ницца» занимает 7-е место с 43 очками за 27 игр.
В параллельном матче «Лорьян» переиграл «Труа» — 2:0. В составе победителей отметился Бамба Дьенг и Стефан Диарра.
«Монпелье» переиграл «Аяччо» — 1:0. Единственный гол в этой встрече забил форвард «Монпелье» Элье Ваи.
«Тулуза» обыграла «Анже» — 2:0. В составе победителей забили Миккель Деслер и Тийс Даллинга.