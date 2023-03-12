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Франция

Сегодня, 18:56

«Ницца» сыграла вничью с «Нантом» в матче лиги 1

Виталий Косик
Корреспондент
Футболисты «Ниццы».
Фото AFP
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«Ницца» в гостях обыграла «Нант» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 2:2.

В составе хозяев отличился Мусса Сиссоко и Мостафа Мохамед.

За «Ниццу» забили Терем Моффи и Юссуф Ндайшимие.

«Нант» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице лиги 1, набрав 29 очков за 27 матчей.

«Ницца» занимает 7-е место с 43 очками за 27 игр.

Франция. Лига 1. 27-й тур
12 мар, 17:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
2:2
Ницца

В параллельном матче «Лорьян» переиграл «Труа» — 2:0. В составе победителей отметился Бамба Дьенг и Стефан Диарра.

Франция. Лига 1. 27-й тур
12 мар, 17:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:0
Труа

«Монпелье» переиграл «Аяччо» — 1:0. Единственный гол в этой встрече забил форвард «Монпелье» Элье Ваи.

Франция. Лига 1. 27-й тур
12 мар, 17:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
0:1
Монпелье

«Тулуза» обыграла «Анже» — 2:0. В составе победителей забили Миккель Деслер и Тийс Даллинга.

Франция. Лига 1. 27-й тур
12 мар, 17:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
0:2
Тулуза

ФК Анже
ФК Аяччо
ФК Лорьян
ФК Монпелье
ФК Нант
ФК Ницца
ФК Труа
ФК Тулуза
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