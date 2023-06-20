Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:58

Нападающего «Лилля» Бамба предложили московским клубам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Услуги вингера французского «Лилля» Жонатана Бамба предложены московским клубам, сообщает Legalbet.

По информации источника, интерес к Бамба проявляет «Фенербахче». Стамбульский клуб готов предложить ивуарийцу зарплату в размере 1,8 миллиона евро. Столько же Бамба зарабатывает по соглашению с «Лиллем». Однако, в случае перехода в российский клуб, игрок хочет получить оклад в размере 3 миллиона евро в год. Отмечается, что игрок хочет продолжить играть в клубе из топ-5 лиг Европы.

27-летний футболист выступает за «Лилль» с июля 2018 года. В сезоне-2022/23 представитель Кот-д'Ивуара провел за французский клуб 35 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт заканчивается 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.

Источник: https://legalbet.ru/news/vingera-lillya-bamba-predlozhili-moskovskim-klubam/
Футбол
РПЛ
ФК Лилль
4
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев одержал первую победу в сезоне-2023 на траве
На Украине изменили приказ о неучастии в турнирах с россиянами
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Неймар готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»