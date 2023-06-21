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Сегодня, 14:12

Сумма выкупа «ПСЖ» полузащитника ПСВ Симонса составляет 6 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, сколько «ПСЖ» придется заплатить за полузащитника ПСВ Хави Симонса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, для парижского клуба сумма выкупа составляет всего 6 миллионов евро. Это опция может быть активирована только в июле, с 1 по 31 число. Окончательное решение остается только за 20-летним игроком. Он ждет ответа от «ПСЖ».

Ранее полузащитник ПСВ заявил, что знает, что «ПСЖ» хочет вернуть его. Однако Симонса смущает, что у команды еще нет тренера.

Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2022/23 Симонс провел за команду 48 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.

Источник: Фабрицио Романо
ФК ПСВ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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