Нападающего «Монако» Бен Йеддера заключили под стражу по делу о сексуальном насилии

Форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер заключен под стражу, сообщает Nice-Matin.

По данным источника, в четверг, 11 августа, в суде Ниццы 32-летний игрок был обвинен в «изнасиловании, попытке изнасилования и насильственных действиях сексуального характера». Бен Йеддера готовы отпустить из-под стражи под залог в размере 900 тысяч евро.

Его брату, привлеченному к ответственности по этому же делу, также было предъявлено обвинение по тем же пунктам.

13 июля стало известно, что на Бен Йеддера подали заявление две девушки в возрасте 19 и 20 лет. Они обвиняют футболиста и его младшего брата в сексуальном насилии на вечеринке.