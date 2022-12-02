Гризманн — о Мбаппе: «Он особенный»

Нападающий национальной команды Франции Антуан Гризманн поделился мнением о партнере по сборной Килиане Мбаппе.

«Мбаппе уже не тот, что был в 2018 году. Он стал совсем другим игроком и личностью. На тренировках он много говорит, поднимает всем настроение, он знает, что важен для команды. Он особенный», — цитирует GFFN Гризманна.

Мбаппе дебютировал за сборную Франции в 2017 году. Всего за национальную команду 23-летний форвард провел 62 матча и забил 31 гол.

Сборная Франции заняла первое место в группе и вышла в плей-офф чемпионата мира-2022. В 1/8 финала французы сыграют с поляками. Встреча пройдет в воскресенье, 4 декабря в 18.00 по мск.