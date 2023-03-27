Форвард «Лилля» Джонатан Дэвид: «Барселона» с детства была моим любимым клубом"

Нападающий «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид признался, какой клуб поддерживал с детства.

«Барселона» всегда была моим любимым клубом, с тех пор, как я был ребенком», — приводит слова 23-летнего канадца инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека признался, что удержать Дэвида в это межсезонье будет очень сложно.

«Будет сложно сохранить Джонатана Дэвида на следующий сезон. В Европе не так много нападающих с такими навыками. И ему только 22 (уже 23. — Прим. «СЭ»). Топ-клубы попытаются его подписать», — сказал Фонсека La Voix de Sports.

Контракт Дэвида с «Лиллем» истекает летом 2025 года. В этом сезоне он провел за клуб 30 матчей, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.