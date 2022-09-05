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Франция

5 сентября, 20:26

Мбаппе — о Неймаре: «Когда в команде есть два футболиста с сильным характером, все не может быть совсем гладко»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своих отношениях с партнером по команде Неймаром.

«Временами мы производим впечатление лучших друзей, а иногда реже общаемся друг с другом. Такова природа наших отношений.

Однако мы испытываем друг к другу глубокое уважение.

Когда в команде есть два футболиста с сильным характером, все не может быть совсем гладко. Конечно, временами происходят определенные вещи, но это всегда в интересах «ПСЖ» и с уважением друг к другу», — приводит слова Мбаппе Foot Mercato.

Ранее сообщалось, что у футболистов образовались натянутые отношения после того, как оба игрока претендовали на пробитие пенальти в матче стартового тура нового сезона лиги 1 в игре против «Монпелье» (5:2).

Килиан Мбаппе
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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