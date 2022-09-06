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Франция

6 сентября, 12:51

Мбаппе: «Макрон сказал мне: «Я хочу, чтобы ты остался. Ты так важен для Франции»

Мбаппе рассказал, как Макрон просил его остаться во Франции
Карен Саркисян
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе объяснил, почему отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с парижским клубом. 23-летний француз рассказал о разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Я получу деньги в любом клубе, куда бы ни перешел, — приводит слова Мбаппе The New York Times. — Я буду таким игроком в любой команде. Я никогда не представлял, что буду говорить с президентом Франции о своей карьере. Это сумасшествие, настоящее безумие. Макрон сказал мне: «Я хочу, чтобы ты остался. Не хочу, чтобы ты уходил сейчас. Ты так важен для Франции».

В нынешнем сезоне нападающий забил 7 мячей в 5 матчах за парижан. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 160 миллионов евро.

Источник: https://www.nytimes.com/2022/09/06/sports/soccer/kylian-mbappe-champions-league-psg.html
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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