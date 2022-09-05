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Франция

5 сентября, 19:49

Мбаппе прокомментировал слухи о том, что Погба с помощью шаманов наложил на него проклятие

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о слухах, согласно которым его партнер по национальной команде Поль Погба обращался к шаманам, чтобы наложить на него проклятье.

«Сейчас я предпочитаю верить словам товарища по команде, а не желтой прессе. Его слово против слов его брата, и я намерен поверить партнеру по команде. Честно говоря, даже не думаю об этом. Сейчас мои мысли заняты совсем другим», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.

Брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Матиас недавно сообщил, что футболист обращался к шаману ради наложения проклятия на Килиана Мбаппе.

Позже во Франции сообщили, что Погба действительно обращался к шаману, но не ради проклятия партнера по сборной, а ради финансовой помощи детям в Африке.

Также Прокуратура Парижа начала расследования после заявления Поля Погба о шантаже со стороны брата.

Килиан Мбаппе
Поль Погба
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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