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Сегодня, 03:32

Нимани: «Головин заслуженно попал в символическую сборную первого круга»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Монако» Фредерик Нимани прокомментировал попадание полузащитника монегасков Александра Головина в символическую сборную первого круга в лиге 1.

«Головин заслуженно попал в символическую сборную первого круга лиги 1, единственный из «Монако». Он заметно прибавил, а если будет прогрессировать, то может попасть в символическую сборную по итогам сезона, я бы этого хотел», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Нимани.

В этом сезоне 27-летний россиянин сыграл 15 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/36/1005521350_nimani_golovin_zaslujenno_popal_v_simvolicheskuyu_sbornuyu_ligi_1
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Головин попал в символическую сборную первой части чемпионата Франции по версии L'Equipe