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Франция

16 мая, 13:58

Погба пропустит июньские матчи сборной Франции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба пропустит июньские матчи сборной Франции, сообщает GFFN.

16 июня французы в гостях сыграют с Гибралтаром в рамках квалификации Евро-2024, а 19-го примут Грецию. По данным источника, Погба, скорее всего, пропустит эти матчи из-за травмы. Тренер сборной Дидье Дешам должен объявить состав 31 мая.

30-летний полузащитник получил повреждение в матче «Ювентуса» с «Кремонезе» (2:0) в 35-м туре серии А. Сообщалось, что француз пропустит около 20 дней из-за травмы бедра.

Погба не играл за сборную Франции с марта 2022 года.

Источник: GFFN
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