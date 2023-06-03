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Сегодня, 05:13

Президент «Бордо» Лопес настаивает на переигровке прерванного матча с «Родезом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Бордо» Жерар Лопес прокомментировал прерванный матч 38-го тура чемпионата Франции против «Родеза». На 20-й минуте болельщик жирондинцев ударил игрока, праздновавшего гол, и тот упал на газон.

«Во-первых, чтобы сохранить права клуба, это самое главное, мы подадим жалобу на человека, напавшего на игрока «Родеза». Во-вторых, хотелось бы, чтобы судьба матча решилась по-спортивному принципу на нейтральном поле, это все-таки футбол. В-третьих, мы будем присутствовать в понедельник на заседании и будем отстаивать все наши права, а также наши права на апелляцию. И, наконец, и это важно, учитывая то, что сделал один человек, у нас все еще есть 42 тысячи человек, которые ушли в абсолютном спокойствии, тогда как во многих других клубах ситуация могла быть напряженной. Поэтому я хочу поблагодарить их», — цитирует L'Equipe Лопеса.

Профессиональная футбольная лига Франции в понедельник соберет комиссию, на которой будет определена дальнейшая судьба матча.

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Футбол
ФК Бордо
Жерар Лопез
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