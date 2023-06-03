«Гавр» спустя 14 лет вернулся в лигу 1

«Гавр» обыграл «Дижон» (1:0) в 38-м туре второго дивизиона Франции и стал победителем турнира. Единственный гол забил на 11-й минуте защитник Джошуа Казимир.

За 15 секунд до окончания добавленного времени болельщики вырвались на поле и стали праздновать чемпионство. Судья был вынужден завершить встречу досрочно. «Гавр» ждет теперь штраф.

Команда спустя 14 лет вернулась в элиту французского футбола. «Дижон» же в свою очередь вылетел в третий дивизион.

Вторую путевку в лигу 1 на данный момент получает «Метц», занимающий второе место. Однако матч «Бордо» — «Родез» был прерван из-за болельщика, поэтому у жирондинцев, претендующих на выход в элиту на одну игру меньше, чем у «Метца».