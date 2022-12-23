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Сегодня, 04:56

Президент Федерации футбола Франции: «Продлить контракт с Девшамом до 2026 года? А почему не до 2030-го?»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре поделился мнением о продлении контракта с главным тренером сборной Дидье Дешамом.

«Планируем ли мы продлить контракт с Девшамом до следующего чемпионата мира в 2026 году? А почему не до 2030 года? Мы уже договорились встретиться и обсудить то, что произошло в Катаре и его желаниях, мы уже думаем о Евро-2024. Думаю, мы все быстро уладим. Если он не захочет остаться, то все пройдет быстро. Если захочет — то это займет чуть больше времени. Но мы надеемся завершить все переговоры до конца года», — приводит слова Ле Гре Ouest France.

По информации источника, FFF надеется до конца года продлить соглашение с тренером до Евро-2024.

Дешам руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).

18 декабря сборная Франции проиграла команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти) в финале чемпионата мира в Катаре. После игры президент Франции Эммануэль Макрон попросил Дешама остаться на посту главного тренера национальной команды.

Дидье Дешам
Сборная Франции по футболу
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Дешам на следующей неделе встретится с руководством федерации футбола Франции