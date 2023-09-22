Президент «Марселя» Лонгория решил остаться в клубе, несмотря на угрозы от фанатов

Президент «Марселя» Пабло Лонгория продолжит руководить клубом, сообщает RMC Sport.

Ожидается, что Лонгория объявит о своем решении на пресс-конференции 22 сентября.

20 сентября «Марсель» объявил об уходе Марселино Гарсии Тораля с поста главного тренера команды. Клуб подчеркнул, что это решение принято по нефутбольным причинам и связано со встречей между фанатами и руководством клуба, которая произошла 18 сентября.

Французские СМИ сообщали, что на встрече лидеры фанатского движения «Марселя» угрожали тренеру и руководству, чтобы они покинули клуб.

«Марсель» с 9 очками занимает четвертое место в таблице лиги 1 после 5 туров.