Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи посетил утреннюю тренировку команды

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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи 7 апреля посетил тренировку команды, сообщает RMC Sport.
По данным источника, функционер побывал на утреннем занятии. Команда готовилась к матчу лиги 1 с «Ниццей». Аль-Хелаифи провел встречу с тренерским штабом.
Матч «ПСЖ» с «Ниццей» пройдет завтра, 8 апреля, на «Альянц Ривьере». Начало — в 22.00 мск.
Ранее парижский клуб выложил видео для владельцев абонементов на матчи клуба с призывом продлить их. Из всех футболистов команды в ролике снялся только Мбаппе. Килиан раскритиковал видео, заявив: «ПСЖ» — отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен». Аль-Хелаифи также остался недоволен этой идеей «ПСЖ».