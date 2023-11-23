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Сегодня, 03:42

Профсоюз футболистов Франции раскритиковал календарь международных матчей после травмы Заира-Эмери

Евгений Козинов
Корреспондент
Уоррен Заир-Эмери.
Фото Reuters
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Профсоюз футболистов Франции (UNFP) в связи с травмой полузащитника «ПСЖ» Уоррена Заира-Эмери в матче за сборную Франции выразил разочарование напряженным графиком матчей.

«Мы были правы. Мы знали это. Мы говорили это. Скажем еще раз. И повторим еще раз. Руководители обязаны нас слышать, но редко нас слушают. Вот уже несколько лет UNFP и FIFPRO бьют тревогу, осуждая перегрузку календаря, которая ставит под угрозу не только физическую неприкосновенность футболистов, но и их психическое здоровье.

Чемпионат мира в Катаре, как мы и предполагали, подействовал как своего рода ускоритель, когда нагрузки уже были запредельными. Пришло время отреагировать на требования о пересмотре международного календаря, кроме добавления соревнований», – говорится в пресс-релизе.

17-летний Заир-Эмери впервые был вызван в основную сборную Франции. Он вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2024 против Гибралтара (14:0), забил дебютный гол, а на 20-й минуте его заменили из-за травмы.

Футбол
Сборная Франции по футболу
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