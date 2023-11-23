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Канчельскис: «Головин играет против Мбаппе, а не против пешеходов РПЛ — отсюда и уровень»

Канчельскис оценил прогресс Головина
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил прогресс полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин играет в одном из сильнейших европейских чемпионатов, в команде, которая борется за самые высокие места. Он там лидер. Неудивительно, что уровень его игры существенно отличается от партнеров по сборной. Там совершенно другие скорости, другое сопротивление. Головин играет против Мбаппе, Маркиньоса и других звезд, а не против пешеходов РПЛ — отсюда и такой уровень», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

27-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 2 результативные передачи в 11 матчах чемпионата Франции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-golovin-igraet-protiv-mbappe-a-ne-protiv-peshehodov-rpl-otsyuda-i-uroven/
Александр Головин
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Монако
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