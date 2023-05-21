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Сегодня, 08:20

«ПСЖ» близок к соглашению с Моуринью

Виталий Косик
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью близок к назначению в «ПСЖ», сообщает La Repubblica.

По информации источника, руководство римского клуба пытается избегать встречи с представителями «ПСЖ», что раздражает португальского специалиста.

Ранее сообщалось, что переговоры между 60-летним специалистом и парижанами находятся в продвинутой стадии.

60-летний специалист возглавил «Рому» в июле 2021 года и привел команду к победе в Лиге конференций.

В нынешнем сезоне римская команда вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с «Севильей».

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
Жозе Моуринью
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