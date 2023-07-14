«ПСЖ» хочет подписать нападающего «Лиона» Баркола

«ПСЖ» рассматривает возможность подписания нападающего «Лиона» Брэдли Баркола, сообщает RMC Sport.

По данным источника, новый главный тренер парижан Луис Энрике считает 20-летнего француза приоритетной целью в это трансферное окно. Представители «ПСЖ» уже контактировали с футболистом, однако «Лион» пока не заинтересован в продаже игрока.

Баркола является воспитанником «Лиона». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Баркола провел 35 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 10 результативных передач.