«ПСЖ» хочет подписать нападающего «Лиона» Баркола

Сегодня, 10:18
«ПСЖ» рассматривает возможность подписания нападающего «Лиона» Брэдли Баркола, сообщает RMC Sport.
По данным источника, новый главный тренер парижан Луис Энрике считает 20-летнего француза приоритетной целью в это трансферное окно. Представители «ПСЖ» уже контактировали с футболистом, однако «Лион» пока не заинтересован в продаже игрока.
Баркола является воспитанником «Лиона». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Баркола провел 35 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 10 результативных передач.