«ПСЖ» хочет продать Паредеса, Икарди и еще 6 игроков

«ПСЖ» планирует расстаться с 8 игроками в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По информации источника, главный тренер парижан Луис Энрике планирует расстаться со всеми игроками, которые в прошедшем сезоне играли на правах аренды в других клубах. Команду должны покинуть Кейлор Навас, Левен Курзава, Абду Диалло, Колин Дагба, Леандро Паредес, Джорджиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер и Мауро Икарди.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции. В начале июля новым главным тренером команды стал Луис Энрике, сменивший Кристофа Гальтье.