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Сегодня, 14:23

«ПСЖ» хочет выкупить Симонса у ПСВ за 6 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» хочет вернуть полузащитника ПСВ Хави Симонса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, парижский клуб решил использовать опцию выкупа полузащитника за 6 миллионов евро. Этот пункт был включен в сделку по переходу игрока в ПСВ в прошлом году.

Теперь трансфер зависит от Симонса, который должен в течение 25 дней сообщить, примет ли он предложение «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» лидирует в гонке за подписание 20-летнего игрока.

Контракт Симонса с ПСВ рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2022/23 он провел за команду 48 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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