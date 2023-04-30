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Сегодня, 19:59

«ПСЖ» в меньшинстве проиграл «Лорьяну»

Мария Гусева
«ПСЖ» — «Лорьян».
Фото AFP
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«ПСЖ» на своем поле проиграл «Лорьяну» в матче 33-го тура чемпионата Франции — 1:3.

Счет открыл полузащитник гостей Энцо Ле Фе на 15-й минуте встречи. На 29-й минуте форвард парижан Килиан Мбаппе сравнял счет. На 38-й минуте защитник «Лорьяна» Дарлин Йонгва вывел свою команду вперед. На 88-й минуте Бамба Дьенг забил третий гол гостей и установил окончательный счет встречи.

«ПСЖ» остался в меньшинстве на 20-й минуте. Защитник Ашраф Хакими получил две желтые карточки и был удален с поля.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 75 очков. «Лорьян» располагается на 10-й строчке — 48 очков.

Франция. Лига 1. 33-й тур
30 апр, 18:05. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:3
Лорьян
Футбол
ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
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