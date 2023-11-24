«ПСЖ» — «Монако»: Мбаппе и Головин выйдут с первых минут

«ПСЖ» и «Монако» объявили стартовые составы перед матчем 13-го тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет с первых минут.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Мукиеле, Шкриньяр, Эрнандес, Витинья, Угарте, Руис, Мбаппе, Дембеле, Рамуш.

«Монако»: Кен, Вандерсон, Камара, Синго, Якобс, Марипан, Магасса, Закария, Головин, Минамино, Балогун.

Встреча начнется в 23.00 мск. Текстовая онлайн-трансляцию будет доступна на сайте «СЭ».

«ПСЖ» с 27 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Монако» занимает третье место — 24 очка.