Сегодня, 22:20
«ПСЖ» и «Монако» объявили стартовые составы перед матчем 13-го тура чемпионата Франции.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет с первых минут.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Мукиеле, Шкриньяр, Эрнандес, Витинья, Угарте, Руис, Мбаппе, Дембеле, Рамуш.
«Монако»: Кен, Вандерсон, Камара, Синго, Якобс, Марипан, Магасса, Закария, Головин, Минамино, Балогун.
Встреча начнется в 23.00 мск. Текстовая онлайн-трансляцию будет доступна на сайте «СЭ».
«ПСЖ» с 27 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Монако» занимает третье место — 24 очка.