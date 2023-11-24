Бесплатная трансляция матча «ПСЖ» — «Монако» начнется во Вконтакте в 23.00 мск 24 ноября

24 ноября «ПСЖ» дома на стадионе «Парк де Пренс» в Париже сыграет против «Монако» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатную видеотрансляцию матча «ПСЖ» — «Монако» в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры в своем матч-центре.

Монегаски с 24 очками занимают третье место в турнирной таблице лиги 1. Парижане с 27 баллами лидируют в чемпионате Франции.

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел за команду 11 игр, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.