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Сегодня, 21:00

«ПСЖ» — «Монако»: смотреть трансляцию матча французской лиги (видео)

Бесплатная трансляция матча «ПСЖ» — «Монако» начнется во Вконтакте в 23.00 мск 24 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Александр Головин.
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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24 ноября «ПСЖ» дома на стадионе «Парк де Пренс» в Париже сыграет против «Монако» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатную видеотрансляцию матча «ПСЖ» — «Монако» в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры в своем матч-центре.

Монегаски с 24 очками занимают третье место в турнирной таблице лиги 1. Парижане с 27 баллами лидируют в чемпионате Франции.

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел за команду 11 игр, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

В последний раз «Монако» играл с «ПСЖ» 11 февраля 2023 года. Тогда монегаски обыграли соперника со счетом 3:1 в матче 23-го тура лиги 1 прошлого сезона.

Александр Головин
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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