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24 ноября «ПСЖ» дома на стадионе «Парк де Пренс» в Париже сыграет против «Монако» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.
Смотреть бесплатную видеотрансляцию матча «ПСЖ» — «Монако» в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры в своем матч-центре.
Монегаски с 24 очками занимают третье место в турнирной таблице лиги 1. Парижане с 27 баллами лидируют в чемпионате Франции.
За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел за команду 11 игр, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.
В последний раз «Монако» играл с «ПСЖ» 11 февраля 2023 года. Тогда монегаски обыграли соперника со счетом 3:1 в матче 23-го тура лиги 1 прошлого сезона.