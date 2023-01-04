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Сегодня, 18:58

«ПСЖ» может продать Неймара летом за 100 миллионов евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters
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«ПСЖ» готов расстаться с нападающим Неймаром в летнее трансферное окно, сообщает Sport.

По информации испанского источника, руководство «ПСЖ» настроено избавиться от контракта бразильца и скорректировать свою платежную ведомость. Также в парижском клубе хотят строить свой спортивный проект на нападающих Килиане Мбаппе и Лионеле Месси.

Отмечается, что «ПСЖ» готов продать Неймара за 100 миллионов евро. Контракт 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Его трансфер является самым дорогим в истории футбола. Всего за парижский клуб футболист сыграл 165 матчей, в которых забил 115 мячей и отдал 73 голевые передачи.

Источник: sport.es
Неймар Сантос
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