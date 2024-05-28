Тедеско не вызвал Куртуа на Евро! Дело в травме или в конфликте?

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Приближается Евро-2024, и сборные постепенно оглашают заявки. Очередь дошла и до бельгийцев, возглавляемых экс-тренером «Спартака» Доменико Тедеско. У «дьяволов» не обошлось без сенсации — в финальный список не попал вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
На самом деле новость, что Куртуа не поедет на Евро, не так уж удивительна. Голкипер сам объявил об этом еще в декабре: «Из-за травмы чемпионата Европы для меня не будет. Сначала я должен восстановиться на все 100%, а пока что лучше не назначать дату возвращения. Если мне повезет, я смогу сыграть еще один матч в мае. Но я никак не смогу быть готовым на 100% к большому турниру.
Я думаю, что лучше сразу внести ясность в отношении национальной команды. Я не собираюсь играть, будучи готовым на 80%, поскольку у нас есть другие хорошие вратари. Я отойду в сторону и в июне буду просто еще одним болельщиком. Надеюсь на победу», — приводит слова Куртуа издание Sporza.
Год в плане травм у Тибо действительно не задался — в августе бельгиец порвал «кресты», в марте повредил мениск. Но Куртуа уже вернулся на поле — в мае сыграл четыре игры в ла лиге. А еще заявил, что готов сыграть в финале Лиги чемпионов: «Я готов на 100%. Теперь Анчелотти решать, кому играть в финале Лиги чемпионов — мне или Лунину».
Как это вяжется с тем, что он не готов играть в сборной? Дело может быть в конфликте с Тедеско.
Демарш от Тибо можно было ожидать, даже если вратарь был бы здоров. Куртуа и Тедеско поссорились прошлым летом — в разгар отборочных матчей на Евро. Причиной стала капитанская повязка, которую тренер в отсутствие Кевина де Брейне передал Ромелу Лукаку. Куртуа на нее претендовал и, обидевшись, покинул расположение сборной.
Это была версия Тедеско: «Мы все вместе решили, что Ромелу Лукаку будет капитаном в матче против Австрии, а Куртуа — в матче против Эстонии. После последней игры Тибо неожиданно решил поговорить со мной и сообщил, что уезжает домой, потому что разочарован и чувствует обиду. Я удивлен и шокирован».
А вот Куртуа обвинил тренера в сливе информации и заявил, что уехал из-за травмы: «Я был удивлен, когда услышал пресс-конференцию главного тренера, на которой он предвзято и субъективно рассказал о нашем частном разговоре до игры с Австрией. Хотел бы объяснить, что это не первый и не последний раз, когда я говорю с тренером о проблемах в раздевалке, но впервые кто-то решил вынести это на публику...
Я прошел обследование, касающееся травмы правого колена. Медицинские бригады клуба и сборной были на связи, посмотрели документы и приняли решение о моем отъезде со сборов».
Тедеско в информацию о травме не поверил и даже отказался гарантировать Тибо место в стартовом составе, отложив вопрос до осени. Но Куртуа серьезно травмировался, и проблема временно отпала. Однако не ушла.
Так, уже в марте Доменико подтвердил, что не будет вызывать Куртуа на Евро, отталкиваясь от декабрьского решения голкипера. А еще намекнул, что пытался переубедить Тибо: «Новой информации нет. Во-первых, конечно, хорошо, что Тибо вернулся к тренировкам. Это здорово и для него, и для «Реала». Надеюсь, он восстановится как можно скорее и будет готов играть. Это самое важное.
Он очень открыто и своевременно обо всем объявил. С его стороны это честно. Он сделал так, чтобы все могли строить планы. Мы делаем это, учитывая имеющуюся информацию. Не думаю, что сейчас есть новая. Я перепробовал все. Абсолютно все».
Тибо отреагировал аккуратно — в одной из соцсетей в комментариях под новостью оставил три эмодзи с длинным носом, обозначающих вранье. Как будут складываться дальнейшие отношения игрока и тренера, неизвестно. Пока позиция Тедеско прочнее — в марте он продлил контракт со сборной Бельгии до 2026 года. Но и 32-летний Куртуа, возможно, еще не все доказал в национальной команде.
Хотя у него это уже далеко не первый скандал. В свое время Тибо увел девушку у де Брейне, футболисты с тех пор не общаются. А бывший тренер сборной Марк Вильмотс как-то обвинил голкипера в сливах информации из раздевалки во время ЧМ-2014.
«У меня была проблема в сборной. В шесть вечера у нас с игроками было теоретическое занятие, на котором я объявлял стартовый состав на следующий матч, а в 18.15 он уже разлетался по социальным сетям. Это означает, что кто-то из игроков продавал основу. И это плохо. Несколько французских журналистов рассказывали, что состав «сливал» папа Куртуа. У него просто нет никакого уважения к родине. Официально составы публикуют за час до игры, и я должен был ждать объявления команды соперника до конца. Ужасно и позорно. Оппонент выигрывал время, мог подготовиться ко всему, знал все. На чемпионате мира в Бразилии этого не происходило», — рассказывал Вильмотс beIN Sports.