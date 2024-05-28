Тедеско не вызвал Куртуа на Евро! Дело в травме или в конфликте?

У тренера и голкипера непростые отношения.

Приближается Евро-2024, и сборные постепенно оглашают заявки. Очередь дошла и до бельгийцев, возглавляемых экс-тренером «Спартака» Доменико Тедеско. У «дьяволов» не обошлось без сенсации — в финальный список не попал вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

Не совсем сенсация

На самом деле новость, что Куртуа не поедет на Евро, не так уж удивительна. Голкипер сам объявил об этом еще в декабре: «Из-за травмы чемпионата Европы для меня не будет. Сначала я должен восстановиться на все 100%, а пока что лучше не назначать дату возвращения. Если мне повезет, я смогу сыграть еще один матч в мае. Но я никак не смогу быть готовым на 100% к большому турниру.

Я думаю, что лучше сразу внести ясность в отношении национальной команды. Я не собираюсь играть, будучи готовым на 80%, поскольку у нас есть другие хорошие вратари. Я отойду в сторону и в июне буду просто еще одним болельщиком. Надеюсь на победу», — приводит слова Куртуа издание Sporza.

Год в плане травм у Тибо действительно не задался — в августе бельгиец порвал «кресты», в марте повредил мениск. Но Куртуа уже вернулся на поле — в мае сыграл четыре игры в ла лиге. А еще заявил, что готов сыграть в финале Лиги чемпионов: «Я готов на 100%. Теперь Анчелотти решать, кому играть в финале Лиги чемпионов — мне или Лунину».

Как это вяжется с тем, что он не готов играть в сборной? Дело может быть в конфликте с Тедеско.

Тибо Куртуа и Доменико Тедеско. Фото Global Look Press

У Куртуа и Тедеско тяжелые отношения

Демарш от Тибо можно было ожидать, даже если вратарь был бы здоров. Куртуа и Тедеско поссорились прошлым летом — в разгар отборочных матчей на Евро. Причиной стала капитанская повязка, которую тренер в отсутствие Кевина де Брейне передал Ромелу Лукаку. Куртуа на нее претендовал и, обидевшись, покинул расположение сборной.

Это была версия Тедеско: «Мы все вместе решили, что Ромелу Лукаку будет капитаном в матче против Австрии, а Куртуа — в матче против Эстонии. После последней игры Тибо неожиданно решил поговорить со мной и сообщил, что уезжает домой, потому что разочарован и чувствует обиду. Я удивлен и шокирован».

А вот Куртуа обвинил тренера в сливе информации и заявил, что уехал из-за травмы: «Я был удивлен, когда услышал пресс-конференцию главного тренера, на которой он предвзято и субъективно рассказал о нашем частном разговоре до игры с Австрией. Хотел бы объяснить, что это не первый и не последний раз, когда я говорю с тренером о проблемах в раздевалке, но впервые кто-то решил вынести это на публику...

Я прошел обследование, касающееся травмы правого колена. Медицинские бригады клуба и сборной были на связи, посмотрели документы и приняли решение о моем отъезде со сборов».

Тедеско в информацию о травме не поверил и даже отказался гарантировать Тибо место в стартовом составе, отложив вопрос до осени. Но Куртуа серьезно травмировался, и проблема временно отпала. Однако не ушла.

Так, уже в марте Доменико подтвердил, что не будет вызывать Куртуа на Евро, отталкиваясь от декабрьского решения голкипера. А еще намекнул, что пытался переубедить Тибо: «Новой информации нет. Во-первых, конечно, хорошо, что Тибо вернулся к тренировкам. Это здорово и для него, и для «Реала». Надеюсь, он восстановится как можно скорее и будет готов играть. Это самое важное.

Фото Global Look Press

Он очень открыто и своевременно обо всем объявил. С его стороны это честно. Он сделал так, чтобы все могли строить планы. Мы делаем это, учитывая имеющуюся информацию. Не думаю, что сейчас есть новая. Я перепробовал все. Абсолютно все».

Тибо отреагировал аккуратно — в одной из соцсетей в комментариях под новостью оставил три эмодзи с длинным носом, обозначающих вранье. Как будут складываться дальнейшие отношения игрока и тренера, неизвестно. Пока позиция Тедеско прочнее — в марте он продлил контракт со сборной Бельгии до 2026 года. Но и 32-летний Куртуа, возможно, еще не все доказал в национальной команде.

Хотя у него это уже далеко не первый скандал. В свое время Тибо увел девушку у де Брейне, футболисты с тех пор не общаются. А бывший тренер сборной Марк Вильмотс как-то обвинил голкипера в сливах информации из раздевалки во время ЧМ-2014.

«У меня была проблема в сборной. В шесть вечера у нас с игроками было теоретическое занятие, на котором я объявлял стартовый состав на следующий матч, а в 18.15 он уже разлетался по социальным сетям. Это означает, что кто-то из игроков продавал основу. И это плохо. Несколько французских журналистов рассказывали, что состав «сливал» папа Куртуа. У него просто нет никакого уважения к родине. Официально составы публикуют за час до игры, и я должен был ждать объявления команды соперника до конца. Ужасно и позорно. Оппонент выигрывал время, мог подготовиться ко всему, знал все. На чемпионате мира в Бразилии этого не происходило», — рассказывал Вильмотс beIN Sports.