«ПСЖ» начал активные переговоры с Гальтье о разрыве контракта

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье будет освобожден от своих обязанностей к середине недели, сообщает RMC Sport.

По данным источника, после 10 дней молчания между двумя сторонами, французский клуб начал активные переговоры с тренером о разрыве контракта. Гальтье будет освобожден от своих обязанностей к середине недели, что позволит «ПСЖ» объявить о назначении нового тренера Луиса Энрике.

Гальтье возглавил «ПСЖ» летом прошлого года. В прошедшем сезоне команда с 85 очками занял первое место в чемпионате Франции. Кроме того, парижане под руководством Гальтье дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили «Баварии» (0:1; 0:2).