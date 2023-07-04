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Франция

Сегодня, 11:43

«ПСЖ» начал активные переговоры с Гальтье о разрыве контракта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье будет освобожден от своих обязанностей к середине недели, сообщает RMC Sport.

По данным источника, после 10 дней молчания между двумя сторонами, французский клуб начал активные переговоры с тренером о разрыве контракта. Гальтье будет освобожден от своих обязанностей к середине недели, что позволит «ПСЖ» объявить о назначении нового тренера Луиса Энрике.

Гальтье возглавил «ПСЖ» летом прошлого года. В прошедшем сезоне команда с 85 очками занял первое место в чемпионате Франции. Кроме того, парижане под руководством Гальтье дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили «Баварии» (0:1; 0:2).

Источник: RMC Sport
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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