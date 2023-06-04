«ПСЖ» ведет переговоры о подписании Эрнандеса

«ПСЖ» ведет переговоры о подписании защитника «Баварии» Люка Эрнандеса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, бывший совет директоров «Баварии» с Салихамиджичем и Каном хотел сохранить 27-летнего игрока, не планируя вести переговоры. Но после их ухода ситуация изменилась.

Отмечается, что переговоры между Эрнандесом и «ПСЖ» продвинулись далеко вперед, а между клубами пока нет.

Француз выступает за «Баварию» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Он пропустил большую часть сезона из-за разрыва крестообразных связок. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.