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Сегодня, 13:46

Дешам: «Мбаппе заслужил «Золотой мяч»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заслужил «Золотой мяч» — 2023.

«Заслуживает ли Мбаппе стать обладателем «Золотого мяча» в этом году? Да», — заявил Дешам Tеlеfoot.

В прошедшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 43 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач.

В декабре 2022 года Мбаппе вместе со сборной Франции вышел в финал чемпионата мира, в котором сделал хет-трик. Его команда заняла второе место на ЧМ-2022. Всего форвард сыграл 7 матчей на турнире и забил 8 голов.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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