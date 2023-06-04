Угарте согласовал контракт с «ПСЖ» до 2028 года

Полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте согласовал контракт с «ПСЖ».

По данным журналиста Foot Mercato Санти Ауны, соглашение с 22-летним игроком рассчитано до 2028 года. Теперь «Спортинг» для закрытия сделки хочет, чтобы «ПСЖ» повторил предложение «Челси» — 60 миллионов евро и бонусы.

В текущем сезоне Угарте провел 47 матчей за португальский клуб во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.