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Франция

Сегодня, 11:30

Угарте согласовал контракт с «ПСЖ» до 2028 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте согласовал контракт с «ПСЖ».

По данным журналиста Foot Mercato Санти Ауны, соглашение с 22-летним игроком рассчитано до 2028 года. Теперь «Спортинг» для закрытия сделки хочет, чтобы «ПСЖ» повторил предложение «Челси» — 60 миллионов евро и бонусы.

В текущем сезоне Угарте провел 47 матчей за португальский клуб во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Спортинг (Лиссабон)
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