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Франция

Сегодня, 22:04

«ПСЖ» заинтересован в подписании Асенсио

Анна Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» обратил свое внимание на полузащитника «Реала» Марко Асенсио, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, парижский клуб присоединился к гонке за 26-летним испанцем и хочет подписать его летом. У Асенсио заканчивается контракт с «Реалом» в конце сезона-2022/23 и он может уйти свободным агентом.

СМИ информировали, что к футболисту проявляют интерес «Барселона» и «Арсенал». Также сообщалось, что полузащитник хочет подписать новое соглашение с мадридским клубом.

В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 15 матчей в о всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: Mundo Deportivo
Марко Асенсио
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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