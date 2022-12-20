«ПСЖ» заинтересован в подписании Асенсио

«ПСЖ» обратил свое внимание на полузащитника «Реала» Марко Асенсио, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, парижский клуб присоединился к гонке за 26-летним испанцем и хочет подписать его летом. У Асенсио заканчивается контракт с «Реалом» в конце сезона-2022/23 и он может уйти свободным агентом.

СМИ информировали, что к футболисту проявляют интерес «Барселона» и «Арсенал». Также сообщалось, что полузащитник хочет подписать новое соглашение с мадридским клубом.

В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 15 матчей в о всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.