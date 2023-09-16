Рамуш: «Для «ПСЖ» поражение от «Ниццы» уже не имеет значения»

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш прокомментировал поражение от «Ниццы» (2:3) в матче 5-го тура чемпионата Франции.

«Думаю, мы старались играть в свой футбол. Но иногда все сложнее. Мы не всегда можем играть так же хорошо, как в предыдущем матче, и, как я уже сказал, сегодня вечером нам противостояла очень хорошая команда. Поражение никогда не бывает хорошим завершением вечера. Но для нас это уже не имеет значения. Мы полностью сосредоточены на Дортмунде», — цитирует L'Equipe Рамуша.

«ПСЖ» с 8 очками занимает 3-е место в лиге 1. «Ницца» с 9 очками поднялась на 2-ю строчку в турнирной таблице.