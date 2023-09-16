Сиригу был на матче «Ниццы» с «ПСЖ»

Итальянский голкипер Сальваторе Сиригу был замечен на матче 5-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ницца» (2:3). Телеканал Prime показал, как 35-летний итальянец общается с игроками в подтрибунном помещении.

Ожидается, что в ближайшее время Сиригу станет игроком «орлят». С 2011 по 2017 год он выступал за парижскую команду.

Вратарь с 1 июля является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Наполи». В прошлом сезоне Сиригу сыграл всего в двух матчах и пропустил два гола.