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Сегодня, 17:50

Рамуш: «Если хочешь добиться успеха в «ПСЖ», ты должен принять давление и знать, как с ним справляться»

Алина Савинова
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Португальский нападающий Гонсалу Рамуш рассказал, почему решил присоединиться к «ПСЖ».

«На это повлияло сразу несколько факторов. «ПСЖ» — один из крупнейших клубов в мире с одним из лучших составов. Здесь тренер, которого знает весь мир. Все эти факторы помогли мне принять решение присоединиться к «ПСЖ», — заявил Рамуш.

Также он ответил на вопрос, ощущает ли давление, став игроком красно-синих.

«Мне нравится чувствовать давление. Если хочешь добиться успеха в таком клубе, как «ПСЖ», ты должен принять давление и знать, как с ним справляться. Ты должен использовать его, чтобы мотивировать себя», — добавил футболист.

7 августа пресс-служба парижан сообщила, что клуб арендовал 22-летнего Рамуша у «Бенфики» до лета 2024 года, после чего «ПСЖ» сможет выкупить контракт форварда за 80 миллионов евро. Французскую команду на данный момент тренирует испанский специалист Луис Энрике.

Источник: https://en.psg.fr/teams/first-team/content/goncalo-ramos-immensely-proud-and-very-happy-interview-paris-saint-germain-2023-2024
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Гонсалу Рамуш
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