«Ренн» вырвал победу у «Ниццы». Бурижо забил победный мяч на 89-й минуте

«Ренн» обыграл «Ниццу» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 2:1. Игра прошла на «Роазон Парк».

На 5-й минуте встречи Мартен Террье вывел хозяев вперед. Через 10 минут он забил второй мяч, но взятие ворот было отменено ВАР. В середине первого тайма полузащитнк Росс Баркли ударом из-за пределов штрафной площади сравнял счет.

На перерыв команды ушли при счете 1:1. Победу красно-черным принес гол Бенжамена Бурижо на последней минуте основного времени.

«Ренн» набрал 34 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Ницца» занимает 11-ю строчку (21 очко).