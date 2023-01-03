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Франция

Сегодня, 00:58

«Ренн» вырвал победу у «Ниццы». Бурижо забил победный мяч на 89-й минуте

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ренн» обыграл «Ниццу» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 2:1. Игра прошла на «Роазон Парк».

На 5-й минуте встречи Мартен Террье вывел хозяев вперед. Через 10 минут он забил второй мяч, но взятие ворот было отменено ВАР. В середине первого тайма полузащитнк Росс Баркли ударом из-за пределов штрафной площади сравнял счет.
На перерыв команды ушли при счете 1:1. Победу красно-черным принес гол Бенжамена Бурижо на последней минуте основного времени.

«Ренн» набрал 34 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Ницца» занимает 11-ю строчку (21 очко).

Франция. Лига 1. 17-й тур
02 янв, 23:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:1
Ницца

Футбол
ФК Ницца
ФК Ренн
0
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