«Гавр» проиграл «Реймсу». Кузяев вышел на поле в конце матча

«Реймс» обыграл «Гавр» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе.

На 21-й минуте гости остались в меньшинстве, так как полузащитник Рассул Ндиайе получил красную карточку. Шампаньцы быстро воспользовались численным преимуществом и благодаря голу Кейто Накамуры вышли вперед. Его забитый мяч стал единственным во встрече.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев появился на поле на 84-й минуте встречи, выйдя на замену вместо Кристофера Опери.

«Реймс» набрал 26 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Гавр» идет на 11-й строчке — 19 очков.