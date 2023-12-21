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Франция

Сегодня, 01:04

«Гавр» проиграл «Реймсу». Кузяев вышел на поле в конце матча

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реймс» обыграл «Гавр» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе.

На 21-й минуте гости остались в меньшинстве, так как полузащитник Рассул Ндиайе получил красную карточку. Шампаньцы быстро воспользовались численным преимуществом и благодаря голу Кейто Накамуры вышли вперед. Его забитый мяч стал единственным во встрече.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев появился на поле на 84-й минуте встречи, выйдя на замену вместо Кристофера Опери.

«Реймс» набрал 26 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Гавр» идет на 11-й строчке — 19 очков.

Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:0
Гавр
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/
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