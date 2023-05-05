Пирес дал совет Месси: «Ему точно не нужно оставаться с «ПСЖ»

Бывший футболист сборной Франции Робер Пирес высказался о будущем форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в парижской команде.

«Не могу понять травлю Месси в «ПСЖ». Лео этого не заслуживает. Если я играю и меня освистывают, то это значит, что я не нравлюсь людям. Тогда нужно просто уходить. Не знаю, стоит ли ему возвращаться в «Барселону», но ему точно не нужно оставаться с «ПСЖ», — передает слова Пиреса Fox Sports Argentina.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не будет продлевать контракт с аргентинцем по окончании сезона. На футболиста также претендуют «Барселона» и «Аль-Хиляль».

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом этого года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.