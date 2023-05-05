КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 09:03

Пирес дал совет Месси: «Ему точно не нужно оставаться с «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной Франции Робер Пирес высказался о будущем форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в парижской команде.

«Не могу понять травлю Месси в «ПСЖ». Лео этого не заслуживает. Если я играю и меня освистывают, то это значит, что я не нравлюсь людям. Тогда нужно просто уходить. Не знаю, стоит ли ему возвращаться в «Барселону», но ему точно не нужно оставаться с «ПСЖ», — передает слова Пиреса Fox Sports Argentina.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не будет продлевать контракт с аргентинцем по окончании сезона. На футболиста также претендуют «Барселона» и «Аль-Хиляль».

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом этого года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Робер Пирес
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийская чемпионка из США умерла в 32 года. Легкоатлетка страдала от депрессии
Вратарь-ноунейм остановил Панарина и Тарасенко. Неожиданный герой Кубка Стэнли из Швейцарии
Песков прокомментировал заявления США о непричастности к атакам беспилотников на Кремль
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Никто не заплатит: в РФ осталось семь банков с работающими за рубежом картами UnionPay
Представитель Украины в ПАЧЭС напал на члена делегации РФ на саммите в Анкаре
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: «ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду летом

Мбаппе со следующего сезона станет капитаном «ПСЖ». Маркиньюс удивлен этому решению